1 686 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales

Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle et le désarmement. Fondé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des recommandations basées sur des sources ouvertes, aux responsables politiques, aux chercheurs, aux médias et à tout public intéressé. Le SIPRI est régulièrement classé parmi les think tanks les plus réputés au monde.

Il a révélé, lundi 24 avril, de nouvelles données sur les dépenses militaires mondiales qui ont augmenté pour la deuxième année consécutive, avec un total de 1 686 milliards de dollars en 2016, la première augmentation annuelle consécutive depuis 2011 où les dépenses avaient atteint leur sommet avec 1 699 milliards de dollars.

L'Institut précise, dans un communiqué de presse, que les dépenses militaires en Amérique du Nord ont connu leur première augmentation annuelle depuis 2010, tandis que les dépenses en Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive et ont crû de 2,6 % en 2016.

Des augmentations ont été observées dans tous les pays d’Europe occidentale sauf trois, selon la même source, qui souligne que l’Italie enregistre l’augmentation la plus notable, avec des dépenses augmentant de 11 % entre 2015 et 2016. Les dépenses globales en Europe centrale ont augmenté de 2,4 % en 2016.

Les dépenses ont continué de croître en Asie et en Océanie, en Europe centrale et de l’Est et en Afrique du Nord. En revanche, les dépenses ont diminué en Amérique centrale et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient (selon les pays pour lesquels les données sont disponibles), en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne.

L'Institut précise que les Etats-Unis demeurent le pays dont les dépenses militaires sont les plus élevées au monde, les dépenses militaires ayant augmenté de 1,7 % entre 2015 et 2016 à 611 milliards de dollars. En 2016, elles restent 20 % inférieures à leur pic en 2010.

Par ailleurs, les dépenses militaires de la Chine, deuxième plus grand dépensier en 2016, ont augmenté de 5,4 % à 215 milliards de dollars, soit un taux de croissance beaucoup plus faible que les années précédentes, tandis que la Russie a augmenté ses dépenses de 5,9 % en 2016 à 69,2 milliards de dollars, ce qui la place au troisième rang des plus grands dépensiers, même si ses dépenses en 2016 ne représentent que 27 % du total combiné des pays européens membres de l’Otan.

Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite, troisième plus grand dépensier en 2015, passe au quatrième rang en 2016. Les dépenses du royaume ont diminué de 30 % en 2016 à 63,7 milliards de dollars, malgré sa participation continue dans des guerres régionales comme c'est le cas au Yémen. En Inde, les dépenses militaires ont augmenté de 8,5 % en 2016 à 55,9 milliards de dollars, ce qui en fait le cinquième plus grand dépensier.