1089 mouvements de protestation au mois de mars

Les protestations sociales individuelles et collectives ont évolué au cours du mois de mars dernier atteignant 1089 mouvements contre 949 au mois de février 2017.



Selon le rapport du mois de mars 2017 de l’observatoire social tunisien relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, les manifestations collectives ont vu, en particulier, des protestations sans précédent dans le gouvernorat de Tataouine.



« Ces mouvements se sont caractérisés par leur globalité puisque plusieurs délégations et régions ont connu, simultanément, des mouvements de protestation d’ordre économique, sociale, politique, administrative et sécuritaire axés, sur la situation de développement dans la région avec l’implication de toutes les catégories sociales de manière générale et globale comme élément notable », indique le rapport.



D’autres manifestations ont explosé à la fin du mois de Mars dans le gouvernorat du Kef avec des tendances d’escalade. Dans le centre et plus spécifiquement dans le gouvernorat de Sfax plusieurs protestations ont été relevées avec une instabilité de la situation dans l’île de Kerkennah suite aux changements de position de la société PETROFAC.



La détérioration du pouvoir d'achat, la hausse des prix et la détérioration des services comme les coupures de courant électrique ou d’eau potable, la dégradation des services de santé et les conditions d'éducation restent les plus importantes préoccupations des citoyens dans les régions intérieures et parmi les causes principales des protestations, ajoute le rapport.



D’après la même source, les protestations à caractère violent ont connu une augmentation durant ce mois de mars accompagnées de revendications administratives, économiques et sociales.



Par ailleurs, les manifestations individuelles ont diminué au mois de mars atteignant 64 mouvements dont 50 cas de suicide et tentatives de suicide et 14 autres mouvements de protestations individuelles contre un total de 119 mouvements de protestations individuelles au mois de février dont 13 cas de suicide et de tentatives de suicide et 106 autres mouvements.



Les 14 manifestations individuelles enregistrées pendant le mois de mars hormis les cas de suicide ou de tentative de suicide étaient dans les gouvernorats de Tunis, Manouba, Sousse, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Médenine.



Les cas de suicide et de tentatives de suicide ont été enregistrés dans 18 gouvernorats différents à savoir Gafsa, Sidi Bouzid, Nabeul, Kairouan, Kasserine, Jendouba, Beja, Sousse, Monastir, Tunis, Manouba, Ben Arous, Kef, Mahdia, Sfax, Médenine, Tataouine et Tozeur,



Aucun cas de suicide, de tentative de suicide ou encore de menace de suicide individuelle ou collective n’a été enregistré dans les gouvernorats de Bizerte, Ariana, Zaghouan, Siliana, Gabes et Kébili.



Cinq cas de suicide ont été enregistrés chez des enfants de moins de 15 ans, 22 cas ont été enregistrés chez la tranche d’âge 26-45 ans et aucun cas de suicide ou de tentative de suicide ou menace de suicide collective n’a été enregistré en mars.