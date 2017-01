197 partis n'ont pas déclaré leur état financier

La plupart des partis politiques, soit 197 sur 205, n’ont pas présenté leur rapport financier et n'ont pas dcélaré leurs budgets. C’est que révèle un rapport de l’organisation « I Watch » publié lundi 30 janvier. En effet sur les 205 partis existants, seuls huit ont présenté leurs rapports financiers à la Cour des comptes avant le 31 décembre 2016, conformément au décret-loi 87 de l’année 2011 relatif à l’organisation des partis politiques.

Ces partis sont Nidaa Tounes, MDS, Parti libéral maghrébin, parti des conservateurs tunisiens, Afek Tounes, le CPR, le Courant démocratique et le mouvement de la libération du travail. De ce fait seuls deux partis de l’actuel gouvernement, Nidaa Tounes et Afek Tounes ont fait leur déclaration dans les normes et les délais. Les autres partis représentés au sein de l’ARP, comme Ennahdha, le parti communiste des travailleurs(POCT), l’UPL, le mouvement du peuple, le Watad, le courant Al Mahabba, Wafa, ne sont pas encore conformés à la règlementation en vigueur.