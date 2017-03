750 nouveaux ouvrages tunisiens au salon du livre de Paris

Quarante éditeurs et plus de 750 nouveaux ouvrages tunisiens figureront au stand de la Tunisie (K 84-K 85) salon du livre de Paris 2017, qui se tiendra du 24 au 27 mars, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles dans la Capitale française . Paris Des séances dédicaces et rencontres avec des auteurs et intellectuels tunisiens ou ayant écrit sur la Tunisie, à l'instar de Fawzia Zouari, Yadh Ben Achour, Tahar Bekri, Béchir Garbouj, Serge Moati, Arlette Chabot, Sophie Bessis, Colette Fellous et Gérard Sebag.

La participation tunisienne à ce salon, rebaptisé, depuis 2016, « Livre Paris », est le fruit d'une collaboration entre la Direction générale du livre, relevant du ministère des Affaires Culturelles, l’Ambassade de France à Tunis représentée par l'Institut français de Tunisie (IFT) et le Syndicat tunisien des importateurs et distributeurs du livre, indique le ministère des Affaires Culturelles.

Le Maroc sera l'invité d’honneur de cette édition 2017. C'est la première fois, depuis la création du salon du livre de Paris, qu'un pays du monde arabe est mis à l'honneur à cet événement culturel d'envergure.

Un nouveau pavillon pour les Lettres d’Afrique sera également au cœur de Livre Paris, cette année, en présence d'une dizaine de pays du continent. Sur le thème «Lire et écrire l’Afrique», ce pavillon sera un véritable carrefour des littératures d’Afrique et de ses diasporas sachant que la Côte d’Ivoire, via son ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, sera le chef de file du Pavillon.

Créé en 1981, le Salon du Livre de Paris, devenu Livre Paris en 2016 est un rendez-vous annuel incontournable de la scène culturelle française. Cette année, Livre Paris verra la participation de plus de 3000 auteurs, 1200 exposants dont 650 éditeurs et plus de 800 événements et animations.