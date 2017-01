Abdelaziz Bouteflika reçoit pour la 7ème fois Rached Ghannouchi

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, a reçu dimanche à Alger le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi.

Selon l’agence de presse algérienne, APS, l'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, directeur de cabinet de la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Toutefois et d’après le site « Al Arabya net », cette rencontre, la septième depuis le 14 janvier 2011, suscite l’intérêt des observateurs quant au rôle que joue le président d’Ennahdha dans la région, lui qui « est connu pour ses solides relations au niveau régional et international ».

« Ces rencontres périodiques s’expliquent selon le conseiller politique Lotfi Zitoun par la concordonance des positions entre le président algérien et Ghannouchi ».

A l’issue de cette rencontre, le président du mouvement Ennahdha a déclaré que « les entretiens ont porté sur la situation générale en Libye et les initiatives communes entre l’Algérie et l’Egypte pour amener les différents protagonistes à s’entendre sur une solution consensuelle pour rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays frère ».