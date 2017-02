Abid Briki annonce la réforme de la fonction publqiue

Abid Briki, ministre de la Fonction publique et de la gouvernance était l’invité de l’émission Midi show sur Mosaïque FM, vendredi 10 février pourparler de la reforme de la fonction publique qui est, selon lui, fin prête.

Il a affirmé que son ministère œuvre pour la mise en place d’une administration basée sur la transparence et l'intégrité.



Abid Briki a annoncé que les candidatures pour le départ à la retraite volontaire dans la fonction publique, sont lancées et ce jusqu'au mois de mai 2017.



Cette mesure est valable pour les agents âgés entre 57 et 59 ans. Elle aura lieu uniquement du 31 juillet 2017 au 30 juin 2018.



Il s'agit d'un départ volontaire qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur public. Ces fonctionnaires bénéficieront de la même pension de retraite que ceux qui quittent à l’âge de 60 ans.



En outre, le ministre a fait savoir, qu'un autre appel à candidature, concernera les personnes souhaitant partir à la retraité anticipée dans le but de lancer un projet privé. Les fonctionnaires concernés ne doivent pas dépasser les 55 ans.



Le retraité concerné aura le droit à une autorisation valable cinq ans pour lancer un projet privé et qu'il pourra bénéficier d'un demi-salaire et avoir la possibilité de reprendre son travail dans la fonction publique.