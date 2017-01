Abid Briki : il est difficile de combattre les barons de la corruption

Le ministre de la Fonction Publique et de la Gouvernance et ancien membre du bureau exécutif de l'UGTT, Abid Briki, était l’invité de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, mardi 24 janvier. Il est revenu notamment sur le fléau de la corruption qui mine l’économie nationale et la société en général.

Il a assuré, dans ce sens, que le Chef du Gouvernement Youssef Chahed a transféré plus de cinquante dossiers de corruption à la justice qui se prononcera sur cette question.

Le ministre a ajouté qu'il était difficile de combattre les barons de la corruption et de les démasquer puisqu'ils disposaient de larges réseaux de sous-traitants qui exécutent leurs besognes.

Il a, par ailleurs, affirmé qu'aucune personne impliquée dans une affaire de corruption n'échappera aux sanctions et à la prison.

Sur un autre plan, le ministre a expliqué que le départ de plus de 50.000 agents de la fonction publique à la retraite va alléger ce secteur.

Il a ajouté que la loi portant statut général des personnels de l’Etat(Loi n° 83-112 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif) remonte à 1983 et qu’il est de la modifier.