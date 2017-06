Abou Bakr Al-Baghdadi le chef de Daesh tué

Le ministère russe de la défense dit avoir reçu des informations sur la mort d’ Abou Bakr Al-Baghdadi, le N°1 de Daesh tué lors d’une frappe aérienne menée par la Russie en mai dernier

Si l’information est avérée, ce serait un grand exploit pour la Russie. Le ministère russe de la défense affirme en effet avoir reçu des informations faisant état de la mort d’Abou Bakr Al-Baghdadi, chef du groupe terroriste Etat Islamique. D’après le ministère russe, Al-Baghdadi aurait été tué par les forces russes lors d’une frappe aérienne menée en mai dernier dans la banlieue sud de Raqqa.

Le ministère russe de la défense fournit des détails sur les circonstances de la mort du N°1 de Daesh. D’après le ministère, des frappes aériennes ont été menées ce 28 mai contre un poste de commandement où des dirigeants du groupe Etat Islamique tenaient une réunion pour discuter de l’évacuation des terroristes de la ville de Raqqa.

D’après nos informations, qui sont en train d’être vérifiées à travers différentes chaînes, le chef du groupe terroriste, Abou Bakr Al-Baghdadi prenait aussi part à cette réunion. Il a été éliminé par les frappes aériennes », nous apprend le communiqué. D’après le ministère, les frappes aériennes ont été menées par des jets Su-34 et Su-35 qui ont causé des dégâts considérables, tuant plus de 30 commandants du groupe terroristes et 300 gardes du corps.

Source : le Courrier du Soir