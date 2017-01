Abou Iyadh, tué ou n’est pas tué ?

Tué ou n’est pas tué ? Il l’est pour certains médias libyens mais il ne l’est pas pour une source informée citée par Mosaïque sans la nommer. Cette source a remis en cause les photos qui ont publiées par la chaine Libya Al Hadath et le site Africa Gate News montrant du corps présumé du terroriste et leader du groupe interdit Ansar Al Chariaâ, Seifallah Ben Hassine, alias Abou Iyadh.

Selon la même source, les médias et sites électroniques libyens procèdent à une manipulation dans le cadre des conflits internes.

Il est à relever que ce n’est pas la première fois qu’une telle information circule dans les médias, libyens notamment pour être remis en cause et démentie par la suite.