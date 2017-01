Accident de Jebel Jeloud : la responsabilité incombe au chauffeur du bus

Une fois n’est pas coutume, la commission d’enquête sur la collision entre un train et un bus à Jebel Jeloud qui a fait cinq morts et plusieurs blessés, a révélé ses résultats. Elle a confirmé que le chauffeur du bus est le responsable direct de cet accident. Il s’est avéré, en effet, que la vitesse bus n'était pas adaptée à l'état de la route et du passage à niveau. Le chauffeur n'a pas fait attention au signal lumineux et sonore du train.

L'enquête a démontré que les signaux lumineux et les barrières automatiques du passage à niveau étaient en panne depuis 20 jours. Mais élément n'est pas la cause directe de l'accident.