Accord entre le ministère de la santé et le syndicat des médecins

Un accord a été conclu, vendredi, entre le ministère de la santé et le syndicat général des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires ainsi que de celui des médecins, pharmaciens et médecins dentistes de la santé publique concernant l'élaboration d'un projet de loi sur la responsabilité médicale et les droits des malades. Suite à cela, ils reprendront leur activité sanitaire et universitaire.

Selon un communiqué du ministère de la santé, l'autorité de tutelle s'engage à accélérer l'élaboration de ce projet de loi dans un délai ne dépassant pas les deux mois.

L'accord a été conclu lors d'une séance de travail tenue, vendredi, sous la présidence de la ministre de la santé, Samira Merai Friaa en présence du secrétaire général adjoint de l'union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé de la fonction publique, Monaam Amira ainsi que des représentants du syndicat.

Une autre séance de travail avait réuni, dans la matinée, la ministre de la santé avec les représentants du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des médecins dentistes, du syndicat de l'union des médecins spécialistes libéraux, du syndicat des médecins dentistes de libre pratique et du syndicat tunisien des médecins du secteur privé.

Il a été convenu, au cours de cette séance, de soumettre le projet de loi sur la responsabilité médicale et les droits des malades à la présidence du gouvernement et au conseil des ministres dans un délai ne dépassant pas les deux mois.

Le syndicat général des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires avait entamé le 6 février 2017 une grève ouverte pour revendiquer l'élaboration d'un projet de loi sur la responsabilité médicale et les droits des malades.