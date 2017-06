Accusé de soutien au terrorisme, le Qatar mis au ban par quatre pays arabes

Trois pays du Golfe - Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats - ainsi que l'Egypte ont rompu lundi avec le Qatar, accusé de soutenir le « terrorisme », quinze jours après un voyage de Donald Trump qui avait exhorté les pays musulmans à se mobiliser contre l’extrémisme. Le Qatar, qui se targue de jouer un rôle régional et d’avoir été choisi pour organiser le Mondial-2022 de football, a également été exclu de la coalition militaire arabe qui combat des rebelles pro-iraniens au Yémen.

Dans de brefs communiqués diffusés par leurs agences de presse officielles, l’Arabie saoudite et le Bahreïn ajoutent couper toutes les liaisons terrestres, aériennes et maritimes avec l’émirat.

« L’Arabie saoudite a pris cette mesure décisive en raison des sérieux abus des autorités de Doha tout au long des dernières années […] pour inciter à la désobéissance et nuire à sa souveraineté », a déclaré un responsable saoudien. « Le Qatar accueille divers groupes terroristes pour déstabiliser la région, comme la confrérie des Frères musulmans, Daech et Al-Qaïda », a-t-il accusé. Selon lui, Doha soutient aussi « les activités de groupes terroristes soutenus par l’Iran dans la province de Qatif (est) », où se concentre la minorité chiite du royaume saoudien, ainsi qu’à Bahreïn, secoué depuis plusieurs années par des troubles animés par la majorité chiite de ce pays.

L’Égypte va de son côté fermer son espace aérien et ses ports maritimes à tous les moyens de transports qataris pour « préserver sa sécurité nationale », indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déploré dans un communiqué la décision de l'Arabie Saoudite, des Emirats arabes Unies, du Bahreïn et de l'Egypte de fermer ses frontières et son espace aérien en plus de rompre les relatiosn diplomatiques.

Il s'agit selon le Qatar d'une décision inexpliquée basée sur des informations infondées.

Le Qatar a assuré qu'il est la cible d'une campagne basée sur les fausses accusations et la falsification des faits dans le but de toucher aux intérêts du pays.

Le communiqué a rappelé que le Qatar est un membre actif dans le conseil de coopération des pays du Golfe et qu'il est engagé à respecter ses règles. Le Qatar a noté aussi qu'il respecte la souveraineté des autres Etats et ne se permet pas de commettre toute forme d'ingérence dans leurs affaires. Le pays s'est dit aussi engagé à combattre le terrorisme et l'extrémisme.

Source AFP