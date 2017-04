Adel Kaaniche : l’article 96 aurait dû être retiré du code pénal

Adel Kaaniche, président de l'amicale des anciens parlementaires ne se lasse pas d’expliquer avec force arguments que le salut de la Tunisie réside en la réconciliation nationale. Avocat de profession et ancien président de la commission de législation générale de la chambre des députés entre 1989 et 1994, il maitrise bien le sujet et affirme, sans ambages, que l’Instance Vérité et Dignité a dévié de sa principale mission, celle de réconcilier les Tunisiens entre eux et le pays avec son passé.

Dans l’émission Midi Show de ce lundi 3 avril, il a précisé que certaines parties considèrent que le projet de loi relatif à la réconciliation présenté par la présidence de la république, servira à blanchir les corrompus, alors que c’est plutôt le contraire qui est juste.

Concernant les condamnations à la prison des anciens ministres et hauts cadres du régime de Ben Ali, Adel Kaaniche a déclaré que les jugements ont été émis en vertu de l’article 96 du code pénal qui aurait dû être retiré depuis la révolution tunisienne. Cet article modifié en août 1985 entrave également les procédures administratives et lie les mains des fonctionnaires.