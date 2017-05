Affaire Jarraya : arrestation de l’ancien chef de l’unité anti-terroriste

Le directeur général de la sureté touristique et ancien directeur de l’unité de lutte contre le terrorisme de Gorjani, Saber Laajili a été arrêté et ce dans le cadre de l’affaire Chafik Jarraya Il a été arrêté à 1h du matin du 30 mai 2017, et placé à la disposition de la justice militaire.

Rappelons que l'homme d'affaires Chafik Jarraya a été arrêté ce mardi 23 mai 2017. Ce dernier, soupçonné dans plusieurs affaires d'atteinte à la sûreté de l'Etat, a été conduit au siège de la Garde nationale de l'Aouina.