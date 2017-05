Affrontements à Hazoua : des agents sécuritaires blessés

Des agents sécuritaires ont été plus ou moins blessés lors des affrontements avec des protestataires qui voulaient incendier le poste frontalier de la garde nationale à Hazoua dans le gouvernorat de Tozeur, rapporte Mosaïque FM.

Le syndicat régional des forces de sécurité intérieure a appelé via sa page Facebook les protestataires à la retenue et à garder le caractère pacifique de leurs actions et à ne pas impliquer les unités sécuritaires qui protègent les frontières, dans ces tiraillements.