Aïn Draham, des agents de la garde nationale valeureux sans moyens au service des citoyens !

Dimanche 15 janvier, il était impossible de monter vers Aïn Draham. Un spectacle de chaos régnait. 250 voitures qui étaient coincées au niveau de la route nationale numéro 17 ont été évacuées grâce à un effort extraordinaire des agents de la garde qui travaillaient dans de très mauvaises conditions.

Il fallait signaler surtout le formidable travail de la garde nationale qui travaillait dans des conditions lamentables sans gants et sans habits d'hiver adaptés à ce froid polaire pour aider à canaliser la circulation de ceux qui n'ont pas entendu l'appel de ne pas circuler. Nos braves agents travaillaient sans moyens adéquats dans de telles situations pour débloquer les véhicules embourbés et les faire sortir en les poussant à la main nue. Rendons un vibrant hommage à ces valeureux serviteurs de notre pays.

Où sont les moyens dans de telles circonstances ? Pourquoi nous n'avons pas de machines saleuses de route qui empêcheront cette situation de chaos? Pourquoi les automobilistes ne sont pas équipés de pneus de neige ou de chaines? Où sont les dépanneuses? Où est le service régional bien équipé pour affronter cette situation au service de ces régions afin de palier à ces lacunes répétitives. Les mises en garde et les appels des autorités régionales pour ne pas s’aventurer dans la région, ne peuvent pas les dédouaner de l’absence de ce service public.

Nous travaillons d'une manière artisanale comme si nous n'avons pas 60 ans d’indépendance ! Une organisation bancale qui touche l'ensemble de la vie quotidienne de nos Concitoyens.

Pourquoi nous n'anticipons pas et nous ne faisons aucun effort, aucun investissement nécessaire pour y remédier ? On constate toujours et nous n'agissons pas. Le dire et le faire ne vont pas ensemble au pays des beaux parleurs qui sont au pouvoir.

Nos hommes politiques sont les champions du diagnostic. Ils ne font que broder comme l'a fait le premier Ministre Youssef Chahed en déclarant: « qu'il est inacceptables que des citoyens tunisiens et en 2017 habitent dans des huttes! » Quelle est la solution mon cher Youssef?

Les habitants de ces régions du Nord-Ouest attendent toujours et depuis longtemps l'amélioration de leurs conditions de vie !

Halte au bricolage...

Abdessatar Klai