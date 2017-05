Après Jarraya et Chennoufi, d’autres arrestations suivront

L’arrestation de l’homme d’affaires controversé Chafik Jarraya a été prise en vertu du décret n°78-50 en date du 26 janvier 1978 relatif à l’état d’urgence. Le dossier était, selon certaines sources, diligenté depuis des mois.

D’autres arrestations, comme celle de l’ancien candidat à l’élection présidentielle Yassine Chennoufi et de l’homme d’affires Néjib Ben Ismail d’El Jem qui viennent d’être écroués, suivront.

Le chef du gouvernement est, plus que jamais, décidé à passer à l’acte. Il est soutenu dans sa démarche par le président de la République et ses principaux ministres et notamment ceux de l’intérieur et de la défense.