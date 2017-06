Après le bac, place à la « sixième »

Après le baccalauréat place au concours d’accès aux collèges pilotesplus connu sous l’appellation « la sixième ». Quelque 56438 élèves contre 52954 en 2016, entament ce jeudi 5 juin les preuves de ce concours, a indiqué mercredi Omar Ouelbani, directeur général des examens nationaux au ministère de l’éducation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ouelbani a fait savoir que ce concours facultatif destiné uniquement aux élèves qui ont choisi d’accéder aux collèges pilotes sera plus difficile que l’examen national étant donné que l’objectif est de sélectionner les meilleurs élèves dans tous les gouvernorats.

Selon la même source, pour être admis au concours d’accès aux collèges pilotes, il faut avoir une moyenne égale ou supérieure à 15/20. « Toutefois, l’élève peut avoir une moyenne supérieure à 15/20 et ne pas être admis au collège pilote puisque cela dépend de la capacité d’accueil de l’institution qu’il a choisie et de son classement parmi les premiers sur la liste établie par ordre de mérite », a précisé le directeur des examens.

Les candidats se répartissent sur 50811 élèves du secteur public et 5627 du secteur privé. 27693 filles du secteur public et 2845 filles du secteur privé passeront cet examen facultatif contre un total de 25900 garçons.

La région de Ben Arous compte le plus grand nombre de candidats (4294) tandis que la région de Tataouine ne compte que 673 candidats.

La correction des examens aura lieu dans 7 centres répartis sur les différentes régions du pays.

A noter que les résultats seront proclamés le vendredi 30 juin 2017.