ARP: Vives altercations au sein de la commission de législation générale

L’examen de l’initiative législative du gouvernement relative au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) au sein de la commission parlementaire a été émaillé par des altercations entre les députés du Front populaire d’un côté et ceux de Nidaa Tounes et d’Ennahdha de l’autre. Les premiers ont dénoncé les pressions les pressions exercées par le gouvernement sur la Commission pour examiner rapidement le projet de loi amendant la Loi organique portant création du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Ils ont qualifié ce passage en force d’ingérence dans les affaires judiciaires et accusé la commission d’avoir pris parti en faveur du camp qui appuie l’initiative législative.

« Le Chef du gouvernement aurait subi des pressions d’une composante de la coalition au pouvoir pour exporter la crise du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) vers l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) « , a déclaré Rahoui, accusant des partis politiques de vouloir exercer une mainmise sur la magistrature.

Pour les députés du Mouvement Ennahdha, l’examen par la Commission de la législation générale de l’initiative législative ne s’oppose aucunement avec la possibilité de parvenir à un règlement à la crise qui secoue le CSM.

« Depuis 4 mois, les magistrats n’ont pas réussi à trouver une issue à la crise. Il est temps maintenant de trouver une solution, à travers une initiative législative, à l’abri de toutes autres pressions » , a indiqué la députée Yamina Zoghlami.

« Il est insensé que l’Assemblée des représentants du peuple reste insensible face à une telle mascarade sans assumer sa responsabilité, a aussi lancé la députée Sana Mersni.

Corroborant la même thèse d’Ennahdha, les députés du Mouvement Nidaa Tounes ont estimé que l’initiative législative est la meilleure solution pour aboutir à un règlement à cette crise.