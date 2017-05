Arrestation de deux barons de la contrebande à Kasserine et à Tataouine

La chasse à la corruption et aux corrupteurs et auteurs comploteurs contre l’Etat continue. A Kasserine, une unité spéciale de la garde nationale a capturé, hier, un homme d’affaires connu dans les milieux de la contrebande et du blanchiment de l’argent.

Son arrestation a été opérée dans le plus grand secret, selon une source citée par Mosaïque FM.