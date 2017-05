Arrestations : une liste d’une cinquantaine de personnes concernées ?

On se doutait de la bonne volonté du chef du gouvernement Youssef Chahed concernant la lutte contre la corruption. On le disait hésitant, voire « incapable d’arrêter une chèvre », mais le voilà qui se décide et annonce la couleur en ordonnant d’aller cueillir un à un des personnes soupçonnées de corruption et de malversation en vertu du décret relatif à l’état d’urgence promulgué le 26 janvier 1978 par le président Habib Bourguiba. Les événements de Tatatouine ont précipité les choses.

Selon certaines sources, il y aurait une liste d’une cinquantaine de personnes qui pourraient être mises en résidence surveillée en attendant leur transfert devant les tribunaux.