Arrêt de la production de pétrole et de Gaz à Tataouine et Kebili

Le ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables a souligné dans un communiqué rendu public, que la production de pétrole et de gaz des champs de Tataouine et Kébili s’est arrêtée suite aux mouvements de protestation observés dans ces deux gouvernorats depuis plus de deux mois.

Le ministère a mis en garde contre les répercussions directes de l’interruption de la production dans les régions de Tataouine et Kébili sur l’économie nationale et son impact sur l’augmentation du déficit de la balance commerciale du pays. Le ministère a ajouté que la baisse des ventes est estimée à 24 millions de dinars par semaine sachant que les champs pétroliers des régions de Tataouine et Kébili contribuent à hauteur de 46% dans la production nationale de pétrole et 27% de la production nationale de gaz.

L’interruption des travaux a aussi provoqué la hausse du coût du projet d’environ 20 millions de dinars par mois, selon le communiqué.