L’Association des ambassadeurs de la sécurité routière annonce l'organisation, ce mercredi 26 avril 2017 à la Municipalité de ELKASSBA, d'une journée de sensibilisation sur l’importance du port de la ceinture en voiture.

Cette rencontre organisée sous le patronage du Ministère du Transport sera placé sous le thème « Attachez Votre Ceinture…Attachez Vous à la Vie ». La dite association organise cette journée de sensibilisation en collaboration avec ses partenaires de la sécurité routière, en l'occurrence, la société Alpha Hyundai MOTOR et la Société OiLibya .

L’Association des ambassadeurs de la sécurité routière se sent récompensée vu que sa campagne de sensibilisation sous le slogan «Mettez votre Ceinture !» lancée à cet égard, s’est traduite concrètement avec la publication du Décret Numéro 132 de l'année 2017, datant du 06 janvier 2017, qui énonce l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité dans les zones urbaines pour les passagers des sièges avant à partir du 27 avril 2017 et les passagers des sièges arrières partir de l’année prochaine.

Cette journée de sensibilisation réunira les représentants des Ministères concernés et des divers médias qui prendront part aux diverses sessions scientifiques traitants de l‘importance du port de la ceinture, et ils auront l’occasion de prendre connaissance des divers expériences et campagnes de sensibilisation relatives à l’importance du port de la ceinture dans le monde avec la présence de Mr.Robert Trottein le Président de la Fondation Laser International et Mme Sophie Corret Présidente du Forum Européen des Jeunes Conducteurs, qui assureront des interventions lors de cette journée .

Il convient de noter que la campagne de sensibilisation menée par les Ambassadeurs de la sécurité routière se poursuivra tout au long de cette année, afin d’enraciner la culture du port de la ceinture qui doit devenir un réflexe spontané auprès de nos usagers de la route une fois monté dans la voiture vu que Le nombre de décès suite aux accidents de la route ne cesse d’augmenter, et Le taux de Gravité ne cesse de s’élever.

L’absence du port de la ceinture reste en effet l’un des principaux facteurs de mortalité. Dès 20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel, et le taux de mortalité est cinq à six fois plus élevé sans ceinture, son port est obligatoire.

Voici quelques chiffres significatifs:

➢ À 50 km/h, le poids des passagers sera multiplié par dix : Exp : un enfant de 15 kg sera projeté avec une force de 150 kg et un adulte de 70 kg sera projeté avec une force de 700 kg.

➢ À 90 km/h, un enfant de 15 kg sera projeté avec une force de 500 kg. « Attachez vous à la Vie …Attachez Votre Ceinture »