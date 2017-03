Attaque de Londres : au mois 4 morts et 20 blessés

Un policier est mort après avoir été poignardé et son assaillant touché par les coups de feu de la police mercredi 22 mars en début d’après-midi à l’extérieur du Parlement de Westminster à Londres, a annoncé la police britannique.

Selon plusieurs témoins, l’assaillant présumé a d'abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster menant au Parlement et à Big Ben, avant de finir sa course sur les grilles entourant le palais de Westminster. Parmi les victimes, une femme est décédée, a indiqué une source médicale, citée par l’agence britannique Press Association. Une femme grièvement blessée a également été repêchée dans la Tamise. La police dénombre au total 4 morts et 20 blessés.