Attentat de Québec : arrestation des deux auteurs présumés

Les deux auteurs présumés de l'attentat terroriste à la mosquée de Sainte-Foy à Québec, qui a coûté la vie à six personnes, sont Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir.

Les deux suspects avaient été arrêtés à la suite de la fusillade au Centre culturel islamique de Québec, dans le secteur de Sainte-Foy, dimanche soir, peu avant 20h. Un des suspects a lui-même appelé les policiers pour leur signaler qu’il se trouvait dans la bretelle d’accès menant vers le pont de l’île d’Orléans, ont confirmé les policiers lundi matin.

Il attendait les agents de la paix à leur arrivée sur les lieux. Des artificiers de la Sûreté du Québec ont été dépêchés parce qu’on craignait que des explosifs se trouvent à l’intérieur de sa voiture, un véhicule utilitaire sport de marque Mitsubishi.

Il y avait au moins une arme à bord de sa voiture, qui a été remorquée pour être soumise à d'autres expertises. Le secteur a été complètement bouclé pendant plusieurs heures.

Parmi les six victimes, on retrouve deux Algériens, un Marocain, un Tunisien et deux maliens. Selon le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), cinq personnes étaient également dans un état critique, deux dans un état stable et trois entre la vie et la mort. Également, 14 autres personnes ont été admises dans différents hôpitaux pour des soins mineurs, a précisé la porte-parole du CHUQ Genevieve Dupuis lors d’un point de presse lundi matin.