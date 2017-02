Attentat de Sousse : un rapport britannique pointe du doigt « la lâcheté » des forces de sécurité !

Jeune Afrique revient dans un article publié ce vendredi 17 février sur l’attaque terroriste contre l’hôtel RIU de Sousse le 26 juin 2015 et qui a fait 38 victimes dont 30 britanniques. Elle fait le point sur « une enquête publique et indépendante, destinée à établir les conditions » de cette attaque et qui « a démarré lundi 16 janvier à Londres ».

Lors des auditions menées dans le cadre de l’enquête publique britannique, écrit la revue « la parole a été donnée aux victimes, aux témoins et proches des défunts anglais, aux avocats des victimes, à des membres du groupe touristique TUI, ou encore à des experts balistiques et médicaux. Le résumé d’un rapport écrit par le juge tunisien Lazhar Akremi au terme de l’enquête menée par la Tunisie a également été lu à la Cour royale de justice ».

L’enquête avait pointé des failles dans la sécurité de la zone où sont implantés les hôtels de Sousse. Des failles que le rapport du juge tunisien Lazhar Akremi est venu ensuite confirmer, en pointant les retards « délibérés et injustifiables » pris par les forces de sécurité tunisiennes pour arriver sur les lieux de l’attaque. Il révèle qu’une équipe armée de la police touristique, jugée capable de mettre fin à l’attaque, a mis « plus de 30 minutes » à arriver sur place au lieu des « pas plus de 3 minutes » nécessaires. Le chef d’équipe aurait décidé de s’arrêter dans un commissariat pour récupérer plus d’armes et des gilets par balles. Le refus d’intervenir pour arrêter l’attaque terroriste relève tout simplement de la lâcheté.

L’enquête publique devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois. Aucune enquête criminelle n’est menée au Royaume-Uni concernant l’attaque de Sousse, a rappelé le détective surintendant en chef Mark Gower, qui précise que le Metropolitan Police Service (la force de police la plus importante du Royaume-Uni) ne fait qu’apporter son assistance dans l’enquête tunisienne.

