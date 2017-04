Attentats Egypte : vive condamnation de la Tunisie

La Tunisie a vivement condamné les deux attentats terroristes qui ont ciblé dimanche deux églises comptes faisant plusieurs morts et blessés. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires Etrangères, la Tunisie affirme son entière solidarité avec le peuple égyptien frère et son soutien aux mesures que le gouvernement prendra pour défendre la sécurité de l'Egypte et de ses citoyens. En cette circonstance douloureuse, la Tunisie, présente, dans son communiqué, ses condoléances et sa profonde compassion à l'égard des familles des victimes souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. La Tunisie qui dénonce fortement, la prise des lieux de culte pour cible, appelle la communauté internationale à intensifier la coopération et la coordination pour cerner le terrorisme qui vise la sécurité et la stabilité des pays, lit-on de même source. Une vingtaine de morts sont tombés dimanche au cours d'une explosion à proximité de l'église copte Mar Girgis dans la ville de Tanta. L'attaque a fait 69 blessés. Quelques heures après, un attentat-suicide s'est produit près de la cathédrale Saint-Marc en Alexandrie, faisant 6 morts et 33 blessés, selon un premier bilan rapportés par les médias internationaux.