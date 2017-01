Au moins un tunisien blessé dans la fusillade au centre islamique du Québec

Selon Jaouhar Fattahi, un universitaire tunisien chercheur à l’université de Laval, la fusillade qui a éclaté dimanche au centre culturel islamique « a fait au moins un blessé parmi les Tunisiens ». Il s’agit d’Aymen Derbali, comptable. Son état est jugé, toujours selon notre source, de « grave et stable ». De même que et en attendant la confirmation, un commerçant marocain et un professeur algérien à l'Université Laval sont morts au cours de cette fusillade.

Un porte-parole de la police de Québec a établi un premier bilan de six morts et huit blessés. Les victimes sont âgées de 35 à 70 ans.

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a dénoncé l’attaque dans une mosquée de Québec qui a fait «plusieurs morts», selon la police, dimanche soir.

«Le Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leur famille», a mentionné le premier ministre du Québec sur Twitter.