Béji Caid Essebsi supporter numéro un des Aigles de Carthage

Quand l’équipe nationale de football joue, la Tunisie entière est rivée sur le petit écran pour suivre les péripéties de chaque match et encourager les Aigles de Carthage. C’est que la passion du football est pratiquement l’une des rares choses la plus partagée par les Tunisiens, y compris les hauts responsables de l’Etat et à leur tête le président de la République Béji Caïd Essebsi qui a suivi avec beaucoup d’intérêt le match Tunisie-Algérie remporté par les nôtres 2-1 et a apprécié la prestation de l’ensemble des joueurs.

Pour preuve, les photos partagées sur sa page Facebook.