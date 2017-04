Belhaj accuse Azzabi et Ben Ticha d’être derrière la censure du « Rendez-vous »

Après l’annulation, ce dimanche, de la diffusion de l’émission dominicale « le rendez-vous » animée par Néji Zairi sur Hannibal TV, l’ancien directeur du cabinet présidentiel Ridha Belhaj a accusé nommément son successeur Slim Azzabi et le conseiller principal du président Noureddine Ben Ticha d’avoir exercé des pressions la chaîne pour surseoir à la diffusion de la dite émission. Belhaj qui était l’invité de cette émission, a fait des révélations ‘fracassantes » sur le fonctionnement de la présidence de la république et l’influence grandissante de certains conseillers.

Dans une déclaration au site « Achraa Al Magharibi », Ridha Belhaj a annoncé qu’il va convoquer une conférence de presse, mardi prochain, pour faire des révélations sur les dossiers dont il avait parlé dans l’émission et qui concernent les recrutements au sein de Nidaa Tounes, les pratiques de la famille régnante, l’entourage du président et ses proches, en plus d’autres vérités. Il a souligné que ces pratiques sont plus graves que celles de l’ancien régime.

L’ancien directeur exécutif de Nidaa Tounes, a déclaré avoir reçu des menaces et a fait assumer la responsabilité aux autorités pour toute atteinte à son intégrité.