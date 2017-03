Bochra Belhaj Hmida fière d’être née et grandi sous « le règne » de Bourguiba

La députée et avocate Bochra Belhaj Hmida a posté sur sa page Facebook, son avis personnel sur la « déformation de l’histoire » faite notamment par l’IVD.

Les lectures de l'histoire sont très diverses et subjectives. La seule vérité que personne ne peut nier : Bourguiba était un grand leader visionnaire qui a marqué, marque et marquera encore des générations et des générations. La lecture de la question démocratique ne peut être évaluée en dehors du contexte national et régional et international. Peut-on citer un seul pays nouvellement indépendant démocratique ? Aucun ! En plus, la répression du régime bourguibiste n'est nullement comparable à celles des pays arabes, latino-américains et ceux de l'Europe de l'est. On a eu droit à une presse digne des meilleures démocraties. On a eu des choix aux niveaux de l'éducation et de la culture dont nous continuons à cueillir les fruits jusqu'à nos jours. Tunisienne fière d'avoir eu la chance d'été née et d'avoir grandi sous le règne de Bourguiba.