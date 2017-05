Borhen Bsaies : « Chafik Jarraya est mon ami et il le restera »

Invité de l’émission « Studio Shems » sur Shems FM de ce lundi 29 mai, le directeur du département politique de Nidaa Tounes, a déclaré que « Chafik Jarraya est mon ami et il le restera » Il a jouté que « toute personne qui croit que je médirai un jour sur lui se trompe énormément ».

Bsaies a affirmé que seule la justice tranchera dans cette affaire et déterminera s’il est coupable ou non ». Il a souligné que « Chafik Jarraya était parmi les supporteurs de Nidaa Tounes lors des élections de 2014 lorsque Lazher Akremi, Mohsen Marzouk, et Ridha Belhadj étaient encore au parti et personne n’a refusé qu’il soit près du parti à l’époque. C’est pourquoi, les propos de Lazhar Akremi ne doivent pas être pris au sérieux ».

De son côté, le député de Nidaa Tounes, Monji Harbaoui, a déclaré à Shems FM, que suite à la réunion des membres du groupe parlementaire il a été décidé de « porter plainte contre les pages qui diffusent des informations mensongères sur le parti et qui nuisent à l’image des membres du parti ».