CAN 2017 : encore une fois la Tunisie échoue aux quarts de finale

Grosse désillusion, la Tunisie s’est encore une fois arrêtée au stade des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations. Les Aigles de Carthage n’ont pas réussi à rééditer leur prestation face à l’Algérie et le Zimbabwe et se sont fait surprendre lors des dix dernières minutes par des Etalons burkinabés plus frais et plus adroits.

A la 81e minute, c'est le fait du match. L’arbitre siffle une main du défenseur tunisien Syam Ben Youssef, à l’entrée de la surface de réparation. Le Tunisien, qui avait déjà écopé d'un jaune, ne sera pas sanctionné d’un deuxième avertissement, ce qui laissera le banc des Burkinabè fou de rage. Aristide Bancé, entré à la 76e minute de jeu, marque sur le coup franc direct après un décalage de Bertrand Traoré.

Les Burkinabè sont sur un nuage. Une minute plus tard, une nouvelle frappe d’Aristide Bancé finit sur le poteau du gardien tunisien. Puis à la 84e minute, après un corner pour les Tunisiens, les Burkinabè filent en contre-attaque, Préjuce Nakoulma, évite la sortie du gardien tunisien, seul rempart dans la moitié de terrain de la Tunisie, et glisse le ballon au fond des filets.

Malgré la désillusion, l’équipe nationale n’est pas à blâmer. Avec quelques petites retouches, elle pourra se présenter sous une meilleure forme pour la suite des éliminatoires de la coupe du monde.