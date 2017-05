Pour faire taire ses détracteurs, ceux qui le traitent « d’enfant gâté et raté », le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi a publié sur sa page Facebook, un CV succinct pour leur montrer qui est vraiment ce « fils à Papa », un sobriquet dont on l’affuble. Sous le titre « ce que vous ne savez pas sur Hafedh Caid Essebsi », on apprend qu’il a fait des études en droit et relations internationales en France, sans pour autant citer dans quelle institution ni le diplôme obtenu. Il a été en 1988 aux Etats Unis pour participer à un stage de préparation sur les mécanismes des campagnes électorales au cours de la présidentielle opposant alors George Bush père ( prémonitoire, non !?) et Michael Dukakis.

HCE rappelle, également, sa participation aux législatives anticipées de 1989 sous la bannière du Parti social pour le progrès de Mounir Béji et qu’il est membre fondateur de Nidaa Tounes en juin 2012. Il exerce dans les domaines du commerce et de l’agriculture et il est père de deux enfants.

D’aucuns sentent la griffe de Borhen Bsaies derrière tout ça. Car depuis son arrivée au Nidaa il a la charge non seulement du dossier politique mais également la lourde tâche de redorer le blason d’un parti en déconfiture et la délicate mission de faire de Hafedh Caid Essebsi un « homme d’Etat » et probablement un futur candidat à l’élection présidentielle. Ne l’a-t-il pas fait pour Slim Riahi ?