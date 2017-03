Ce Tunisien qui a fait la une des journaux britanniques

Le Tunisien résident au Royaume-Uni, Hichem Haddad qui a sauvé une mère britannique et sa fille prises dans un incendie dans leur maison à Manchester, a été reçu, jeudi, par le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui.

Le ministre a exprimé sa considération au héros tunisien pour sa grande bravoure et son geste courageux qui traduisent les nobles valeurs du peuple tunisien et reflètent une image positive de la Tunisie et de son rayonnement à l’étranger.

L’aventure s’est passée, mardi 21 février 2017, quand Haddad a pris son courage des deux mains et a sauvé une fille et sa maman qui criaient au secours par la fenêtre de leur maison ravagée par les flammes. Le héros tunisien a fait la une des journaux britanniques et son nom a été inscrit sur la liste des primés par le palais royale britannique.