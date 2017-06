Célébrez la fête des pères avec Huawei Mate 9

Huawei célèbre avec vous la fête des pères en vous proposant d’offrir un cadeau spécial à votre papa. En effet, pour cette occasion, Huawei vous propose un smartphone masculin : le Huawei Mate 9. Avec son écran de 5,9 pouces, le Mate 9 répond parfaitement aux attentes des papas.

Ce smartphone possède un système Android 7.0, 4 Go de mémoire, double SIM, support WIFI, Bluetooth et une capacité de batterie allant jusqu’à 4000Mah.

Soulignant sa puissance, sa performance, sa belle conception et sa caméra à double objectif, les médias internationaux ont récompensé le Huawei Mate 9 avec huit prix :

• Le Wall Street Journal a attribué le ‘Best of CES 2017’

• Android Police a décerné à HUAWEI Mate 9 le prix ‘Best of Smartphones’

• BGR a nommé HUAWEI Mate 9 ‘CES 2017 Winner’

• Chip Chick a désigné le HUAWEI Mate 9 comme ‘Top Pick of CES 2017’

• Talk Android a nommé le HUAWEI Mate 9 produit ‘Best of CES 2017’

• TechAdvisor/PC Advisor a classé le HUAWEI Mate 9 dans le ‘Top Picks 2017’ de CES

• TechnoBuffalo a décerné au HUAWEI Mate 9 le prix ‘Best of CES 2017’

• Techaeris a élu le HUAWEI Mate 9 ‘Best of CES 2017’

Grâce son design et ses caractéristiques techniques, Huawei Mate 9 est le cadeau idéal à offrir à votre papa.