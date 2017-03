Cellule terroriste composée de six femmes

Dans un communiqué rendu publique, ce mercredi mati, le ministère de l'intérieur a annoncé de l'arrestation à Mnihla, la cité Ettadhamen et à la cité 2 mars du gouvernorat de l’Ariana de six jeunes femmes âgées de 21 à 23 ans ayant adopté la pensée « takfiriste » et entretenant des contacts avec des éléments terroristes se trouvant en Tunisie et à l’étranger. L’une de ces femmes est mariée à un élément terroriste actuellement emprisonné.

Des CD, des livres et des documents faisant l’apologie du terrorisme ainsi que la bannière de Daesh ont été récupérés. Il s’est, également, avéré que les six femmes sont en contact via le réseaux sociaux avec des éléments terroristes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.