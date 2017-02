Ces restaurants de « méchoui » de tous les dangers

Au bord de la route qui mène à Bizerte et plus exactement au niveau de Cebalet Ben Ammar, à quelque 20 kilomtres de l'Ariana, se dressent des « restaurants » qui servent de « méchoui », un met particulièrement prisé par les Tunisiens mais également par les touristes. Des voitures stationnées au bord de la chaussée déposent des familles entières venues rompre la monotonie du train-train quotidien en ce dimanche qui, pour le bonheur de tous, affiche un temps printanier avec le retour en grâce du soleil. Belle aubaine pour les enfants qui profitent pour s’adonner à leur jeu préféré dans un parc de fortune improvisé pour la circonstance. Des tables et des chaises en plastique parsemées dans le champ d’en face sont prises d’assaut par les clients qui ont un œil sur leurs enfants et un autre que la quantité de viande que « le maître grilleur » se presse de placer sur le feu ardent. Il ne cesse de faire et refaire son feu et ses braises, sous le regard scrutateur des clients qui prennent leur faim en patience. A chacun son tour. Les barbecues dégagent leur odeur enivrante et des colonnes de fumée qui partent au ciel pour constituer des nuées entières.

Les restaurants servent également des salades « méchouias », du pain de campagne (tabouna ). Les boissons gazeuses, quant à elles, sont présentes et dominent le menu. Le tout payé à l’avance.

Toutefois, ces restaurants qui pullulent au bord des routes présentent des dangers pour la vie des personnes. La route étant très fréquentée avec des véhicules de toutes sortes qui roulent, souvent à grande vitesse, d’où le risque d’accident. Des gens qui passent la route en faisant pour la plupart du temps attention, ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Que dire des enfants qui échappent au regard de leurs parents pour se trouver face à face avec un fou de volant. En l’absence de ralentisseurs (dos d’âne », le danger devient, parfois, inévitable.

Sur un autre plan, les conditions d’hygiène sont déplorables. La viande est affichée dans des vitrines, à la merci des poussières et autres gaz que dégagent les voitures. L’abattage anarchique des moutons sans aucun respect des règles sanitaires et d’hygiène, fait peser beaucoup de risques sur la santé des personnes et la propreté de l’environnement. Des mares de sang partout. D’où le risque d’une plus grande prévalence de la maladie du kyste hydatique. Les boucher, les serveurs sont peu présentables, sans tabliers, avec des vêtements entachés de sang.

C’est pourquoi, les autorités concernées, à savoir le ministère de l’équipement en charge des routes, les gouvernorats et les services d’hygiène et de santé, sont appelées, chacune en ce qui la concerne, à faire preuve de vigilance et à multiplier le contrôle sur ces restaurants pour protéger et les personnes et l’environnement.

B.O