Ces slogans publicitaires qui choquent et agressent

Les slogans publicitaires envahissent les écrans, les radios, les journaux et les rues notamment en ce mois de Ramadan où la consommation atteint son maximum.

Un slogan, par définition « est une phase courte, concise, originale ou une formule choc employée plus particulièrement en publicité ou en politique pour servir d'accroche et être facilement mémorisée ».

Un slogan facile à retenir, représente une valeur économique indéniable pour une entreprise. On sait, également, qu’un slogan doit obéir à des règles formule obéit à des règles strictes, dont le respect de la langue utilisée, comme il ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs, pour ne pas choquer. Il ne doit pas non plus tromper le public, ni inciter à la haine ni à la violence et à la vulgarité.

Or, ce que l’on constate en Tunisie, c’est que certaines agences de publicité et entreprises font fi de toutes ces règles et utilisent des slogans qui choquent, agressent et rebutent le public, comme l’utilisation des mots qui ont une connotation anale ( chargi شرجي ). La dernière est ce slogan pour le mois qu’on puisse dire extravagant « que je sois moulu يرّاني مرحي) pour les pattes ou encore (que je sois mixé يرّاني معجونة) pour les tomates.

L’on se demande s’il y a un contrôle de la part des autorités compétentes pour empêcher que ce genre de slogans ne viennent polluer noter quotidien et salir noter langue. Dans le pays qui se respectent, il y a des lois qui règlementent la publicité et les autorités concernées sévissent en cas d’infraction. Le ministère du commerce, les municipalités et la HAICA sont appelés à agir conter les contrevenants.

B.O