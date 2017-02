Chawki Tabib : nous avons reçu 14.000 dossiers de corruption

Le Président de l'INLUCC, Chawki Tabib, était l’invité de l’émission Midi Show de ce vendredi 24 février. Il a affirmé que l’instance a reçu plus de 14.000 dossiers de corruption qu'elle est en train de traiter actuellement.

Chawki Tabib a par ailleurs déclaré que l'instance, malgré le manque de moyens, a réussi à rapporter 500 millions de dinars à l'Etat. Si on lui avait donné un peu plus de moyens, l'INLUCC pourrait rapporter encore plus gros aux caisses de l'Etat.

Parlant de l’adoption du projet de loi de lutte contre la corruption par l'Assemblée des Représentants du Peuple, il a assuré qu’elle permettra à tous les citoyens de dénoncer la corruption sans avoir peur parce qu'ils seront désormais protégés par la loi et par l'INLUCC.

La nouvelle loi permet par ailleurs de poursuivre et d'emprisonner ceux qui s'attaquent aux dénonciateurs de corruption ou qui dévoilent leurs identités. Depuis l'approbation de cette loi à l'ARP, 120 citoyens se sont présentés à l'INLUCC pour dénoncer des cas de corruption.

Interrogé sur la guerre contre la corruption et les obstacles auxquels l'INLUCC fait face, Chawki Tabib a assuré que certaines parties ne veulent pas participer à cette guerre pour permettre aux lobbies de la corruption de continuer à exister. Il a par ailleurs assuré que les hauts responsables qui ne peuvent pas participer à cette guerre contre la corruption devraient laisser leurs places aux plus courageux.