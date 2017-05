Coalition de sept partis contre le projet de réconciliation économique

Le projet de loi sur la réconciliation économique et financière continue de diviser la classe politique et à susciter des réactions, entre pour et contre. Sa discussion, la semaine dernière, au sein de la commission de législation générale en, présence du directeur du cabinet présidentiel accompagné de plusieurs conseillers, n’a pas abouti à un consensus autour de la mouture présentée par la présidence de la république. Même le grand allié Ennahdha rejette le projet de loi dans sa version actuelle.

Des politiques comme Moncef Marzouki et Mohamed Abbou sont allés jusqu’à menacer de recourir à la rue pour faire tomber le projet. De son côté, le parti Al Joumhouri, pourtant signataire du « pacte de Carthage » a formé une coalition de partis regroupant : Al Jomhouri, le Front populaire, Al Massar, le mouvement du peuple, Le courant démocrate, la coalition démocrate et le forum démocrate, contre le projet de loi de réconciliation économique et financière.



Issam Chebbi, secrétaire général d’Al Jomhouri a appelé l’ARP et la présidence de la République a retiré ce projet qui contredit la loi de la justice transitionnelle. Ce projet consacre aussi le principe de l’impunité, a-t-il assuré.

Chebbi a ajouté que la loi de réconciliation ne passera pas et il a ajouté que les organisations de la société civile et l’UGTT sont contre cette loi.