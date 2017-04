Colloque international sur les systèmes d'information géométrique à Tunis

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le président de l'Association tunisienne de l'information géographique numérique et de l'Union euro-arabe de géomatique Mohamed Ayari, accompagné d'une délégation du comité d'organisation du colloque scientifique international sur les systèmes d'information géométrique et géospatiale GéoTunis-2017 qui se tient à Hammamet du 25 au 29 avril courant.

Ayari a donné au président Caïd Essebsi un aperçu de cette 11ème édition du colloque et ses principaux thèmes, portant notamment les défis de la sécurité nationale en Tunisie et dans la région, et le rôle des systèmes d'information géographique dans la réalisation du développement durable et de la sécurité dans sa conception globale (sécurité alimentaire et hydrique, sécurité informatique, lutte contre le terrorisme et le crime organisé), indique un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République a souligné l'importance d'organiser de tels événements scientifiques d'envergure et réaffirmé son soutien à l'action de l'Association tunisienne de l'information géographique numérique qui permet de sensibiliser l'opinion publique à l'impératif d'adhérer effectivement à la préservation des fondements de la sécurité nationale.

Le président de l'Union arabe des géomètres Sarkis Fadous a remis le grand écusson de l'Union au président Caïd Essebsi « en signe de considération pour son soutien à la recherche scientifique et son rôle dans le renforcement de la sécurité nationale en Tunisie et dans les pays voisins », ajoute le communiqué.