Comité National et international de soutien à Messaoud Romdhani

Monsieur Messaoud Romdhani , syndicaliste et militant des droits humains , ancien membre du haut comité pour la réalisation des objectifs de la révolution , vice président en exercice du Forum Tunisien pour le Droits Economiques et Sociaux déclare qu’il entame aujourd’hui, 30 Janvier 2017,une grève illimitée de la faim pour saisir l’opinion publique de l’injustice qu’il subit et exiger du gouvernement la régularisation de sa situation relative à son droit à ses salaires dus à compter du 2 Janvier 2012 ainsi qu’à sa pension de retraite gelée depuis le mois d’aout 2015 ainsi qu’aux promotions professionnelles dont il a été privé.

Il demande l’abandon de l’injonction de remboursement qui lui est faite et des poursuites qui s’y rapportent pour la restitution des salaires légitimement perçus durant sa nomination par décret au haut comité pour la réalisation des objectifs de la révolution et les mois suivant ce détachement durant lesquels les services du ministère de l’éducation ont ignoré ses demandes réitérées de réintégration de son poste de professeur de l’enseignement secondaire .

Après avoir frappé à toute les portes dans la dignité et la discrétion la plus absolue quant à l’injustice qu’il subit, monsieur Messaoud Romdhani se trouve aujourd’hui contraint de recourir à la grève de la faim pour défendre ses droits et révèle ainsi l’ampleur des incohérences dans lesquelles se débat le pouvoir en place six années après la révolution.

Alors que le discours officiel prône les réformes nécessaires à la réalisation des objectifs de la révolution, le laxisme persistant de l’administration, le désintérêt pour les droits de la personne et notamment le peu de cas fait pour les sacrifices consentis durant des décennies par notre camarade Messaoud Romdhani pour la défense des droits et de la démocratie constituent de réels motifs d’inquiétude.

Considérant que les demandes de l’éducateur et du militant Messaoud Romdhani sont légitimes,

Et que son engagement dans la lutte contre la dictature qui répondait à des motivations morales et patriotiques sans contreparties ni intérêts personnels nécessite plutôt les honneurs et la reconnaissance,

Les personnalités nationales et militants des droits humains à l’échelle nationale et internationale signataires de ce communiqué déclarent la constitution d’un comité de soutien aux revendications et à la grève de la faim entamée par le vice président du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux au siège de ce dernier , au 47 avenue Farhat Hached à Tunis.

Le comité appelle :

D’une part

L’ensemble des forces démocratiques qui ont pu juger de l’engagement militant de notre ami Messaoud Romdhani pour la justice sociale, les libertés et l’élargissement des expressions de solidarité face aux dépassements de l’état depuis les années de braise et à ce jour

Ainsi que les députés au sein de l’assemblée des représentants du peuple

A intervenir dans les plus brefs délais auprès du gouvernement pour le rétablissement de monsieur Messaoud Romdhani dans ses droits.

D’autre part

Le comité invite le gouvernement à définitivement régulariser la situation monsieur Messaoud Romdhani en ordonnant toutes les mesures administratives nécessaires pour le rétablissement de la source essentielle de revenus que constitue sa pension de retraite et ses salaires dus.

Le comité considère par ailleurs que le gouvernement assumera l’entière responsabilité de toutes éventuelles conséquences que pourraient engendrer une prolongation de cette grève sur l’état de santé de monsieur Messaoud Romdhani.

Comité de soutien

Présidente : Souhir Belahsen, présidente d’honneur du FIDH

Personnalités Nationales

Abdejelil Bédoui, Universitaire

Ahlem Belhaj, ATFD

Chokri Mabkhout, Universitaire

Larbi Chouikha, Universitaire

Hedhili Abderrahman, FTDES

Maher Hanin, Militant du droit de l’homme

Malek Kefif, Militant du droit de l’homme

Moheiddine Cherbib, CRLDHT

Ramy Salhi, Euromed Rights

Personnalités internationales

Edith Lhomel Secretaire Générale du CRLDHT

Gustave Massiah, Conseil international FSM

Kamel Lahbib, Forum social Maghrebin

Monseigneur Jacques Gaillot, Évêque et Militant du droit de l’homme

Solidarite.messaoud@ftdes.net