Comment Rached Ghannouchi est devenu un acteur incontournable dans le dossier libyen

Le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi devient de plus en plus un acteur incontournable dans le dossier libyen. Avec l’accord du président de la république Béji Caid Essebsi et le soutien du président algérien Abelaziz Bouteflika qu’il a reçu pour la 7ème fois le 21 janvier courant, il a réussi à isoler l’envoyé spécial des Nations unies pour la Libye, Martin Kobler. En effet, explique le journal en ligne « Maghreb Confidentiel », à l’issue des pourparlers qui se sont tenus le 22 janvier à Hammamet et qui ont été « pilotés par Rached Ghannouchi », le chef du gouvernement d'union nationale Fayez Sarraj a déclaré, le 25 janvier, qu'il était prêt à discuter directement avec Khalifa Haftar. Cette déclaration, ajoute le journal, « sonne le glas de la solution échafaudée par l'envoyé spécial ».

De son côté, « sur instructions d'Abdelaziz Bouteflika, le ministre des affaires maghrébines algérien Abdelkader Messahel a facilité le processus en recevant, le 23 janvier, une délégation de la cité-Etat de Misrata menée par son maire, Mohamed Chtioui. Outre la perspective d'une rencontre Haftar-Sarraj, les négociations de Hammamet ont aussi validé le principe d'un remaniement du Conseil présidentiel (qui passerait de neuf à trois membres) et la création d'un conseil militaire permettant à Khalifa Haftar de rester à la tête de l'armée ».