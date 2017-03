Commission enquête envoi des jeunes : la présidente de Nidaa et la rapporteuse d’Ennahdha

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple Mohamed Ennaceur a donné, ce jeudi, le coup d’envoi du travail de la commission d’enquête sur les réseaux d’enrôlement des jeunes et leur envoi vers les zones de conflit dont la composition a été vient annoncée, mardi dernier. Les 22 membres sont convenus pour désigner la députée de Nidaa Tounes comme présidente et celle d’Ennahdha Farida Labidi comme rapporteur. De son côté le député d Front populaire Mongi Rahoui a été désigné vice président alors que Sahbi Ben Fred d’Al Horra et Tarek Ftiti de l’UPL sont désignés rapporteurs adjoints.

Pou rappel, voici la composition de la commission :

1. Présidente : Leila Chattaoui

2. Vice-président : Mongi Rahoui

3. Rapporteur : Farida Labidi

4. Rapporteur adjoint : Sahbi Ben Fredj

5. Rapporteur adjoint : Tarek Ftiti

Membres :

6. Yamina Zoghlami

7. Oussama Sghaier

8. Meherzia Abidi

9. Mohamed Zrig

10. Abdellatif Mekki

11. Ahmed Amari

12. Hassan Amari

13. Sana Salhi

14. Imed Ouled Jibril

15. Fatma Mseddi

16. Issam Matoussi

17. Lamia Dridi

18. Houda Slim

19. Mohamed Troudi

20. Mabrouk Hrizi

21. Rim Mahjoub

22. Leila Hamrouni