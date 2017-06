Condamnations des élèves impliqués dans la fuite du bac

Les rumeurs de fuite dans sujets du bac ont enflé au cours des journées d’examen. Des élèves impliqués dans cette fuite ont été arrêtés et traduits devant la justice. A Gafsa, le tribunal de première instance de Gafsa a condamné à huit mois de prison un élève impliqué dans la fuite d’un sujet du bac juste après le début de l’épreuve.

Six autres personnes ont été condamnées entre quatre et six mois de prison avec sursis et à six autres à des amendes contre six autres individus. Ces derniers ont participé à l’opération de fuite du sujet de l’examen passé durant la session principale du bac.