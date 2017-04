Congrès du SNJT du 19 au 21 mai

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) organise son quatrième congrès, les 19, 20 et 21 mai prochain.

Le Syndicat a indiqué, mercredi, dans un communiqué que l’amendement de la loi organique relative au SNJT sera débattu le 19 mai lors d’un congrès exceptionnel, précisant que la candidature au bureau exécutif est ouverte du 19 au 28 avril courant.

Le droit à la candidature au bureau exécutif est accordé à tout membre ayant cinq affiliations successives en tant que membre actif, conformément à l’article 35 de la loi organique relative au SNJT.

L’amendement de la loi organique du SNJT, l’examen des rapports moral et financier et des motions générale et professionnelle seront à l’ordre du jour du 4e congrès.