Congrès «Tounes Al-Irada » : consensus sur la désignation de Marzouki à la tête du parti

Les travaux du congrès national du parti «Tounes Al-Irada », ouvert dans la matinée à Tunis, ont débuté samedi soir à Hammamet et se poursuivront pendant trois jours.

Le secrétaire général du parti, Adnene Monser, a indiqué à la presse que les travaux du congrès ont démarré avec la tenue d'une réunion plénière pour élire le président du congrès et les présidents des sous-commissions avant la discussion et l'adoption du règlement intérieur du congrès.

« Les congressistes seront répartis dimanche sur trois commissions pour la discussion des principales motions du congrès, à savoir la motion sur le pouvoir local, la motion d'organisation et la commission sociale et politique », a-t-il précisé.

Il a indiqué qu'une quatrième commission sera constituée pour discuter du règlement intérieur qui sera débattu et adopté dans la soirée avant le coup d'envoi de l'assemblée générale élective.

« On s'oriente vers l'élection d'une instance politique et d'un président du parti qui procédera ultérieurement à la désignation d'un secrétaire général et des membres du bureau exécutif », a-t-il annoncé d’autre part.

Moncer a fait remarquer, à cet égard, que les critères de candidature pour la présidence du parti seront fixées par le règlement intérieur du congrès une fois mis au point, estimant que le choix portera sur l'adoption de l'investiture directe ou la libre candidature.

« Il existe toutefois un consensus sur la désignation de Moncef Marzouki, président du parti », a-t-il indiqué.

Concernant la controversée question de la réconciliation nationale, le responsable du parti a déclaré que ce projet de loi « vient pour protéger des intérêts particuliers », soulignant que son parti « fera barrage à toute tentative de le faire passer par les voix légales et légitimes, d'autant qu'il s'agit d'une loi anticonstitutionnelle et injuste qui aura des conséquences fâcheuses ».

La séance d'ouverture du premier congrès électif du parti « Tounes Al-Irada » à Tunis placé sous le signe « Constance et Espoir », s'est déroulée samedi matin, les travaux se poursuivant dans la ville de Hammamet jusqu'au 1er mai prochain.