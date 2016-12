Congrès UGTT : dépôt des candidatures du 26 décembre au 4 janvier

En prévision du congrès de l’UGTT qui se tiendra du 22 au 25 janvier prochain à Tunis, le bureau secrétaire-général-adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail et président du comité d’organisation du 23e congrès ordinaire, Bouali Mbarki a annoncé l’ouverture du dépôt des candidatures au bureau exécutif et aux commissions du règlement intérieur et du contrôle financier du 26 décembre 2016 au 4 janvier 2017.

Dans ce contexte, Houcine Abassi, secrétaire général de l’UGTT, a considéré le prochain congrès comme une occasion pour évaluer son mandat et passer le flambeau à une nouvelle génération qui préserve le rôle de l’organisation nationale dans le traitement des questions sociales et nationales.