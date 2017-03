Coup d’envoi de la 33ème édition de la foire du livre

Youssef Chahed Chef du gouvernement a, lors de la cérémonie d'inauguration vendredi matin de la 33ème édition de la foire internationale du livre de Tunis, annoncé la décision de doubler le montant des acquisitions de livres et d'ouvrages du ministère des affaires culturelles en vue « de soutenir ceux qui nous permettent de vivre deux fois ».

En présence du ministre des affaires culturelles Mohamed Zine el Abidine et du ministre libanais de la culture Ghattas Khoury ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique des pays participants à la foire, le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance accordée en vue de faire rayonner ce grand rendez annuel du livre étant donné son rôle dans la promotion de l'industrie du livre en général.

A cette occasion, un hommage a été rendu à un grand nombre de créateurs et de personnalités nationales et arabes en l'occurrence la romancière tunisienne Jalila Hafsia, la palestinienne Lina Badr, le chercheur et créateur marocain Ben Salem Hmich, le critique littéraire égyptien Jaber Asfour et le romancier tunisien Hassan Nasr.

Le chef du gouvernement a, par la suite, parcouru les différents pavillons de la foire prenant connaissance des ouvrages et livres exposés par les éditeurs tunisiens, arabes et étrangers.

Pour rappel, l'édition 2017 de la foire internationale du livre de Tunis placée sous le signe « Lire pour vivre deux fois » enregistre cette année la participation de 748 éditeurs de 29 pays arabes et étrangers, d'organisations et d'associations.